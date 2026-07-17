Катар отразил ракетную атаку на свою территорию

Министерство обороны Катара официально подтвердило факт воздушной атаки на государство. В заявлении ведомства говорится, что армия эмирата успешно отразила ракетный удар, нацеленный на территорию страны.

Ранее сообщалось о взрывах в столице — городе Доха. Предположительно, их причиной стала интенсивная работа систем противовоздушной обороны.

Местные жители в этот момент получили экстренные уведомления от министерства внутренних дел о повышении уровня угрозы безопасности. Позже МВД проинформировало граждан об устранении опасности.

Подробности о том, откуда именно были выпущены снаряды и имеются ли на земле жертвы или разрушения, пока не разглашаются. Ситуация в регионе Персидского залива остается опасной.