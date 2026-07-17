США пресекли попытку двух кораблей нарушить морскую блокаду Ирана

Военные США развернули два коммерческих судна, которые пытались нарушить морскую блокаду Ирана. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (ВС) (CENTCOM) в социальной сети X.

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«С начала возобновления морской блокады иранских портов 17 часов назад ВС США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся ее нарушить», — говорится в сообщении.

Накануне американская авиация нанесла в Персидском заливе удар по судну, которое следовало в иранский порт. Военные обнаружили идущий к берегам острова Харк танкер Belma под флагом Кюрасао. После того как судно проигнорировало многочисленные предупреждения, американский самолет выпустил ракеты Hellfire по его дымовой трубе.

14 июля CENTCOM сообщил, что американские силы возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их. В командовании добавили, что более 20 кораблей американские ВМС и сотни военных самолетов задействованы на Ближнем Востоке.

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.