Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников в течение ночи. Об этом 18 июля сообщило Министерство обороны России в мессенджере MAX.

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Уточняется, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями.

Также были уничтожены БПЛА над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в двух регионах

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре в Запорожской области. Украинские военные направили в здание пять дронов-камикадзе. В результате там начался пожар, строение полностью уничтожено огнем. Пострадавших в результате произошедшего нет.