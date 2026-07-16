США начали новую серию ударов по Ирану

Центральное командование ВС США сообщило, что американская армия начала новую серию ударов по Ирану. Об этом командование написало в соцсети X.

Как отметили в командовании, США атакуют Иран уже пять дней подряд. Целью ударов назвали ослабление военного потенциала Ирана.

«Сегодня в 14:00 по восточному времени (21:00 по мск — прим. ред.) американские войска начали новую волну ударов по Ирану уже пятую ночь подряд, стремясь еще больше ослабить иранский военный потенциал», — сказано в сообщении.

Какие именно иранские объекты были выбраны для ударов, в командовании не уточнили.

Ранее Иран обвинил США в предательстве дипломатии после новых ударов.