Телеведущий Владимир Соловьев в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche выразил уверенность, что Россия завершит освобождение Донбасса до конца 2026 года.

По его словам, линия фронта продолжает смещаться, и помимо Донбасса можно ожидать возвращения значительной части Запорожской и Херсонской областей — в зависимости от развития ситуации на местах.

Соловьев также допустил, что в связи с продолжающимися обстрелами российской территории Москве придётся принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности, в том числе создавать «барьеры» вдоль линии соприкосновения.