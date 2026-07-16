Массированная атака ВСУ на регионы России провалилась
Силы ПВО успешно перехватили и сбили 117 беспилотников самолетного типа над 10 российскими регионами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Республикой Крым, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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Напомним, что в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО над территориями российских регионов были перехвачены и уничтожены 375 БПЛА ВСУ.
Ранее сообщалось, что промышленные площадки Западной и Северной Европы в последние месяцы существенно нарастили выпуск дронов различных типов.
Большая часть этих беспилотников, а также запчасти к ним, по данным военных экспертов, направляется на Украину. Кроме того, дроны используют во время учений стран НАТО и для тренировки бойцов спецподразделений.