Средства ПВО за день уничтожили 117 беспилотников ВСУ над территорией России

Средства ПВО за день уничтожили 117 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.

«С 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что воздушные целы были сбиты в том числе над Смоленской, Тверской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Чёрным морями.

Ранее в ведомстве заявили, что российские военные поразили ракетой Х-39 и авиабомбами ФАБ-500 пункты управления беспилотниками и опорный пункт Вооружённых сил Украины в Сумской области и ДНР.