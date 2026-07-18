В результате точных ударов ВС России серьезные повреждения получили локомотивы, вагоны и административные здания логистического узла ВСУ в Запорожской области, сообщили военкоры.

Вооруженные силы нанесли мощные удары по ключевым логистическим объектам противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В результате атаки пламя охватило важную железнодорожную инфраструктуру ВСУ в подконтрольной Киеву Запорожской области, которая использовалась для снабжения войск. Серьезный урон нанесен транспортному потенциалу региона.

Министр по вопросам восстановления инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник признал точные прилеты по транспортным узлам, локомотивам и административным зданиям.

Ранее российские беспилотники атаковали два железнодорожных состава со снабжением для украинской армии в Днепропетровской области.

До этого ударные аппараты «Герань» поразили локомотивы ВСУ около населенного пункта Казаковское в Запорожской области.

В начале месяца российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по крупным складам противника в Запорожье.