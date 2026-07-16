Российские БПЛА «Герань» поразили два локомотива на Украине

Российские войска с использованием беспилотников «Герань» поразили два локомотива, которые доставляли грузы военного назначения для ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем канале в мессенджере «Макс» 16 июля.

Цели поражены в районе населенного пункта Божедаровка Днепропетровской области.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска наносят удары по объектам украинской инфраструктуры без перерыва. Так там прокомментировали нанесение ночных групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям по сборке и хранению беспилотников и деталей к ним в Киеве. Также была атакована инфраструктура портов Одесса и Южный в Одесской области, где разгружают и хранят военные грузы и топливо.