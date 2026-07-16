Иран захотел ударить по небоскребам и гольф-клубам Трампа

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что недвижимость президента США Дональда Трампа в странах Ближнего Востока является законной целью для иранских ударов. Об этом КСИР сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации КСИР, Трампу принадлежит ряд объектов в ОАЭ и Саудовской Аравии. Среди них — Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде, Trump Tower в Эр-Рияде и несколько гольф-клубов Trump International Golf Club (Дубай, Катар, Оман, Эр-Рияд). Все эти здания упоминаются на схеме, которая прикреплена к сообщению.

«Активы Трампа находятся в списке законных целей Ирана», — сообщили в КСИР.

Трамп высоко оценил жест Ирана

Ранее в Иране допустили возвращение к меморандуму с США.