«Есть, что терять»: Киеву предсказали серьезную войну из-за отставки за Фёдорова

Отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Фёдорова активно поддерживает американский бигтех, в том числе IT-миллиардеры Илон Маск и Алекс Карп. На этом фоне может разгореться серьёзная война, так как окружение экс-министра, заработавшее на военных контрактах миллиарды, будет бороться до конца, заявил военный эксперт, член экспертного совета при комитете Госдумы по обороне Вячеслав Калинин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что, помимо американских предпринимателей, Фёдорова поддерживают подконтрольные Вашингтону Национальное бюро расследований Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура. Они не хотели его отставки, однако проиграли главкому ВСУ Александру Сырскому, считает эксперт. Его «интриги» Калинин объяснил потерей крупных военных контрактов. Кроме того, Фёдоров не соглашался с предложениями по закупкам, сосредоточившись на цифровом и технологическом развитии, отметил эксперт.

Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ

По мнению Калинина, окружение экс-министра теперь намерено «бороться до последнего», так как речь идёт о колоссальных средствах, которые выделяются на раскачивание ситуации.

«В ближайшее время возбудят уголовные дела. И эти уголовные дела не будут высосаны из пальца, ― считает Калинин. ― Война за Фёдорова будет серьёзной. Там есть что терять».

Военный эксперт предположил, что также немалую роль в этом конфликте могут сыграть уставшие от Владимира Зеленского главы регионов.

«Американцы, как мы уже отметили, поддержат Фёдорова, а вот кого поддержит Европа в этом сюжете – интрига. Может, Зеленского, а может и нет», ― заключил Калинин.

Напомним, на Украине проходят акции протеста против отставки Михаила Фёдорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Фёдоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Фёдоров также надеется, что Зеленский передумает его увольнять, «так как он слышит народ».