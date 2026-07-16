Германия впервые присоединится к учениям с Францией по ядерному сдерживанию

Германия впервые примет участие в учениях по ядерному сдерживанию, которые организует Франция ближайшей осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Как рассказал изданию представитель немецкого кабмина, 17 июля участники совета по безопасности Франции и Германии проведут встречу на немецкой авиабазе Нерфених. А уже сегодня на этой же авиабазе впервые заправят французский истребитель Rafale и немецкий истребитель Eurofighter.

«Германия и Франция ускоряют реализацию планов по более тесному сотрудничеству в сфере ядерного сдерживания. <...> Стороны договорятся, что уже этой осенью немецкие военнослужащие впервые примут участие в организуемых Францией учениях ядерных сил», — сообщает источник.

Кроме того, источники также сообщили, что Германия и Франция хотят договориться об укреплении сотрудничества в области обычных вооружений.

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