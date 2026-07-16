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Германия впервые присоединится к учениям с Францией по ядерному сдерживанию

Андрей Дуванов

Германия впервые примет участие в учениях по ядерному сдерживанию, которые организует Франция ближайшей осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Германия впервые присоединится к учениям с Францией по ядерному сдерживанию
© Global Look Press

Как рассказал изданию представитель немецкого кабмина, 17 июля участники совета по безопасности Франции и Германии проведут встречу на немецкой авиабазе Нерфених. А уже сегодня на этой же авиабазе впервые заправят французский истребитель Rafale и немецкий истребитель Eurofighter.

«Германия и Франция ускоряют реализацию планов по более тесному сотрудничеству в сфере ядерного сдерживания. <...> Стороны договорятся, что уже этой осенью немецкие военнослужащие впервые примут участие в организуемых Францией учениях ядерных сил», — сообщает источник.

Кроме того, источники также сообщили, что Германия и Франция хотят договориться об укреплении сотрудничества в области обычных вооружений.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег США от вмешательства в выборы ФРГ.