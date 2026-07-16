Командующий ВСУ поддержал уволенного министра обороны

Командующий объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый поддержал уволенного министра обороны республики Михаила Федорова. Его слова передает «Страна.ua».

«У войск [был] партнер в Министерстве обороны, который не только обеспечивал потребности, но и требовал менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать за них ответственность», — написал Драпатый.

По его словам, Федоров пытался изменить правила, по которым украинская военная система жила годами.

Ранее Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это нужно для сокращения преступности в армии.