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Командующий ВСУ поддержал уволенного министра обороны

Lenta.ru

Командующий объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый поддержал уволенного министра обороны республики Михаила Федорова. Его слова передает «Страна.ua».

Командующий ВСУ поддержал уволенного министра обороны
© Лента.Ru

«У войск [был] партнер в Министерстве обороны, который не только обеспечивал потребности, но и требовал менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать за них ответственность», — написал Драпатый.

По его словам, Федоров пытался изменить правила, по которым украинская военная система жила годами.

Ранее Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это нужно для сокращения преступности в армии.