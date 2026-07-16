Су-34 уничтожил аппаратуру НАТО в Херсоне

Российский офицер с позывным «Северск» заявил, что удар авиабомбой уничтожил крупный пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсоне. Об этом он рассказал РИА Новости.

По данным военнослужащего, истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по объекту на острове Корабел, где размещалось беспилотное подразделение ВСУ. Координаты цели предварительно обнаружила и подтвердила разведка 18-й общевойсковой армии.

Для удара использовалась фугасная авиабомба ФАБ-3000. Офицер заявил, что в результате взрыва было ликвидировано около взвода личного состава ВСУ, а также уничтожены антенны связи, произведенные в странах НАТО.

Кроме того, на месте попадания был полностью уничтожен склад с боекомплектом. Там же находилось оборудование, предназначенное для запуска, технического обслуживания и управления разведывательными и ударными дронами.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что ВСУ все чаще теряют свои дроны, летящие на низкой высоте в Херсонской области. Сальдо подчеркнул, что происходит это благодаря работе военных группировки войск «Днепр».