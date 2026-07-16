"Радиостанция Судного дня" передала загадочные сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», в четверг, 16 июля, передала в эфир третье за день сообщение, которое содержало слово «варолязг».

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Сообщение было отправлено в 18:43 по московскому времени.

— НЖТИ 52049 ВАРОЛЯЗГ 4400 9901, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Ранее радиостанция передала два сообщения, в которых содержались слова «фиатоплот» и «суходелие». Они появились в эфире в 12:24 и в 14:17 по московскому времени.

В последний раз радиостанция вышла в эфир 13 июля — в тот день она передала сообщение со словом «мнемоника». Ранее, 4 июля в 15:26, в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 54385 НЕОНОКЛЮЗ 1669 4735». Значение переданного шифра, как и большинства сообщений УВБ-76, официально неизвестно.

24 июня радиостанция передала сразу 13 сигналов. Первый сигнал поступил в 09:11 и содержал необычное слово «амиловкус», а спустя пять минут очевидцы зафиксировали слово «растирание». В 10:36 появилось послание «генолис», а через восемь минут сразу два сигнала — «гидопрах» и «предстоящий».