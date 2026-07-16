В четверг, 16 июля, в Минобороны России сообщили о срыве ротации ВСУ и о тактической хитрости, которая помогла уничтожить базы дронов. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

«Мста-С» помогла штурмовикам

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» оказала огневую поддержку наступающим подразделениям ВС РФ на окраине одного из населенных пунктов. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр», рассказали в Минобороны.

Артиллеристы работали в тесной связке со штурмовыми группами, что позволило оперативно и точно наносить удары по укрепленным позициям ВСУ. Во время операции воздушная разведка обнаружила пункт управления беспилотниками, откуда координировались полеты тяжелых гексакоптеров и FPV-дронов. Получив точные координаты, расчет «Мсты-С» уничтожил объект вместе с оборудованием связи.

Дроны нейтрализовали наземных роботов

Операторы беспилотников ВС РФ нарушили снабжение украинских подразделений, удерживающих позиции за Константиновкой. Во время воздушного патрулирования в Краматорском районе были замечены наземные колесные платформы, перевозившие грузы, сообщили в Минобороны России.

Транспортные роботы передвигались в районе Дружковки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки. Точными ударами FPV-дронов техника была выведена из строя, что сорвало доставку материальных средств и боеприпасов ВСУ на передовую.

Удар по узлу связи в Алексеево-Дружковке

Беспилотники и артиллерия ВС РФ ликвидировали инфраструктуру управления дронами ВСУ в Алексеево-Дружковке, заявили в Минобороны. Разведывательный беспилотник зафиксировал на одном из зданий ретранслятор сигнала и отследил запуск ударного аппарата с этой точки.

Координаты цели были переданы огневым расчетам. В результате скоординированного удара пункт управления и все техническое оборудование для ретрансляции сигналов были полностью разрушены.

Тактическая хитрость «Козерога»

На сумском направлении расчет артиллерийского орудия «Козерог» применил тактический манёвр. Установка сымитировала залп реактивной системы, вынудив украинских операторов запустить свои беспилотники для поиска позиции, рассказали в Минобороны.

После этого российская воздушная разведка зафиксировала точки запуска дронов и передала координаты расчету орудия Д-20. За неделю такой совместной работы удалось выявить и уничтожить 10 пунктов управления дронами, что осложнило ведение разведки для ВСУ.

Танки Т-90М «Прорыв» ликвидировали технику под Запорожьем

В Запорожской области экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары по выявленной сети пунктов управления дронами ВСУ, рассказали в Минобороны. Позиции были обнаружены с воздуха по точкам взлета и посадки дронов-разведчиков в лесах.

Танкисты вели огонь с закрытых позиций, оперативно меняя точки после выполнения задачи. В результате были уничтожены около десяти пунктов управления, четыре терминала спутниковой связи Starlink и склады, где хранилось более 15 беспилотников различных модификаций.

Срыв ротации ВСУ

Разведка группировки войск «Восток» обнаружила в лесу скопление солдат ВСУ, которых планировали отправить на передовую. Координаты района были переданы артиллеристам, отметили в Минобороны.

Расчет орудия «Гиацинт-Б» открыл беглый огонь по указанному квадрату, корректируя стрельбу с помощью беспилотника. Точные попадания разрушили лесные укрытия, что сорвало плановую ротацию ВСУ.