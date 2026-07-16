Массовый налет БПЛА и погибший: откуда ВСУ наносили удары по Ярославской области

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что беспилотники для атаки на Ярославскую область могли быть запущены из Сумской и Черниговской областей. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 16 июля Ярославская область подверглась массовому налету украинских дронов. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщили власти региона.

«Пусковые площадки могут быть в Сумской и Черниговской областях. Это ближайшие к региону подконтрольные Киеву территории», - заявил Дандыкин.

По мнению военного, выбор пусковых площадок в приграничных областях обусловлен стремлением ВСУ максимально сократить дистанцию полета дронов.