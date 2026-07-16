Удары БПЛА и разрушения: откуда ВСУ атаковали Воронеж 16 июля

Воронежская область, где в результате атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения частный дом и автомобиль, находится не так далеко от подконтрольных Киеву территорий и могла быть атакована из приграничного региона. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня ночью и утром над регионами России были перехвачено 375 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе и над Воронежской областью. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО уничтожили одну высокоскоростную цель и восемь беспилотников. В результате падения обломков оказались повреждены стена и остекление частного дома в пригороде Воронежа, а также машина.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что Воронежская область находится недалеко от украинской территории.

«Тут речь идет о Харьковской области, расстояния не такие большие, могут запускать беспилотники среднего радиуса, на 800 километров», — объяснил он.

При этом, по его словам, из Харьковской области Вооруженные силы Украины атакуют и другие регионы России, в том числе Саратовскую область.