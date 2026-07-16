В России предрекли развал армии Украины

Регулярные смены глав Минобороны, а также отставки главнокомандующих Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет армию страны к деградации и развалу. Такие последствия для Киева предрек военный эксперт Юрий Кнутов, слова которого приводит «Газета.Ru».

«Каждые полгода меняется вертикаль, причем меняется не по принципу талантов и способностей, а по принципу доверия и коррумпированной связки. Когда личный состав видит происходящее наверху, он понимает, что те приказы, которые отдаются, могут быть связаны не с боевыми действиями, не с тем, как лучше выполнить боевую задачу. За этим могут стоять лишь амбиции нового начальника», — указал аналитик.

По словам Кнутова, от упадка украинскую армию не спасут даже денежные вливания со стороны НАТО, поскольку страны Запада лишь на время глушат эту проблему, которая в итоге прорвется.

«В принципе, учитывая дефицит личного состава в 200 тысяч человек, этим ситуацию не спасешь», — уверен он.

Ранее стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Сам Федоров, комментируя уход с поста, признавался, что ему не удалось завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Позже он заявил о необходимости уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова — с ними у Федорова, как писали СМИ, были серьезные разногласия.