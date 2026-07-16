«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое сообщение с загадочным словом. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Согласно записи эфира, радиостанция вышла в эфир в 12.24 мск 16 июля. Она передала сообщение со словом «фиатоплот».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Назначение ее передач остаются загадкой.

В прошлый раз станция была активна 13 июля — тогда было передано сообщение со словом «мнемоника». До этого, 9 июля, были переданы слова «неоноклюз», «трон», «гротескный» и «жилотдел».