Российские военные подобрались к окрестностям Славянска

Операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России, которые работают в Красном Лимане, уже наносят удары по позициям украинских военнослужащих в Славянске. Об этом сообщил боец с позывным Гагарин, его цитирует РИА Новости.

«Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», — рассказал он.

Гагарин также подчеркнул, что сейчас российские военнослужащие прикладывают усилия, чтобы сковывать движение подразделений Вооруженных сил Украины и минировать дороги.

Битва за Красный Лиман перешла в финальную стадию

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что ВС России вплотную подошли к ряду позиций ВСУ у Славянска.