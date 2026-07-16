Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия ударами по объектам ВСУ в Одесской области срывает поставки оружия украинским военным. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

В Минобороны России заявили, что в ночь на 16 июля ВС РФ нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам портовой инфраструктуры ВСУ в Киеве и Одесской области. Сообщалось, что речь идет о военных целях в портах Одесса и Южный.

Матвийчук заявил, что порты активно используются для скрытной доставки техники ВСУ. По его данным, под видом торговых грузов на Украину везли боеприпасы и дефицитное зенитно-ракетное вооружение.

Удары по логистическим узлам серьезно усложняют снабжение ВСУ. Военный подчеркнул, что уничтожение топлива и техники прямо в портах лишает украинскую армию возможности оперативно восполнять потери в зоне боевых действий.