«Массовая истерия»: почему жители Литвы стремятся к войне с Россией

В Литве может быть большое количество желающих идти служить, так как там много лет ведется пропаганда «фактически нацистских идеалов». Об этом заявил News.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

Комментируя информацию о рекордных очередях в военкоматах Литвы, эксперт обратил внимание, что литовцы, в отличие от украинцев, «войны не нюхали».

«Я вполне верю, что в Литве может быть большое количество желающих идти служить, потому что в течение очень многих лет ведется жесткая пропаганда фактически нацистских идеалов. (…) Экзальтация нацизма приводит к массовой истерии. Давайте вспомним, что творилось на стадионах в эпоху, когда [Адольф] Гитлер был у власти, когда он протягивал руки к детям, благословлял их», — пояснил Артамонов.

При этом доктор социологических наук заметил, что в странах Балтии проявляется феномен коллективизма и особого отношения к власти на фоне состояния упадка.

«Надо правильно трактовать желание литовцев отказаться от 137-й статьи Конституции Литвы, которая запрещает размещение в стране ядерного оружия и оружия массового поражения. Недавно [президент Литвы Гитанас] Науседа выступил по этому поводу и сказал, что не собирается от этого отказываться. И ряд других знаковых проявлений. Насколько я знаю, в Латвии будет запрещен русский язык в общественном пространств», — добавил Артамонов.

Однако, по его словам, крайне жесткая позиция Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Дании и Швеции в отношении России может оказаться опасной для их будущего с учетом слабой демографической ситуации в этих странах.

Напомним, что ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о готовности Североатлантического альянса «показать русским», как может быть захвачена Калининградская область. Он также заверил, что у НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы» в Калининграде и «прорваться в эту небольшую крепость».