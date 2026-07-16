Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 802 беспилотника ВСУ самолетного типа.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в министерстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 182 526 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 174 танка и других боевых бронированных машин, 1 758 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 783 орудия полевой артиллерии и минометов, 66 603 единицы специальной военной автомобильной техники.