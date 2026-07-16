Внезапные вклинения и бои фиксируются на ряде участков фронта. Как сообщает «Царьград», ВС РФ тем временем начали охоту на ключевых боевиков и уже успешно ликвидируют террористов.

Проблемы ВСУ под Харьковом и Киев в «огненном кольце»

Накануне сразу несколько военных мониторинговых каналов заявили, что ситуация для ВСУ на харьковском направлении почти критическая — фронт «сыпется», логистики почти нет, а новые резервы в попытках контратаки долго не живут. К вечеру 15 июля стало известно об операции российских штурмовиков.

Как рассказал военный обозреватель Дмитрий Дегтярев, бойцы с мест сообщили, что ВС РФ зашли в село Захаровка. Оно находится в семи километрах от ближайшего известного «закрепа» в Охримовке. Однако эксперт обратил внимание, что следует смотреть на ситуацию в совокупности: бои идут не только в Захаровке, но и в Юрченково, Белом Колодезе и Волоховском. Следовательно, оборона ВСУ до линии этих сел развалена. В общей сложности участок составляет собой около 120 квадратных километров территории.

Дегтярев отмечает, что кадров объективного контроля еще нет, из-за чего картографы не спешат красить участок, однако подтверждение прорыва ожидается. Учитывая, что ВСУ в первые недели июля уже потеряли около 80 квадратных километров и пропустил марш-бросок ВС РФ на 12 км вглубь к Белому Колодезю, вскоре площадь нового плацдарма составит порядка 200 квадратных километров.

Тем временем ВКС России стали выбивать оставшиеся АЗС в Житомирской области, что стало ключевым сигналом противнику. Военный обозреватель Юрий Подоляка замечает, что для Киева это становится очень важной угрозой.

«Ведь если русские удары по АЗС забрались так далеко, то значит мы можем взять Киев в "огненное кольцо" горящих АЗС. Да и в самом городе их выбить», — заявил он.

Охота за террористами

Массированная бомбардировка Одессы и Одесской области идет почти пять суток. Ряд военных источников уже заявили, что ВС РФ удалось изолировать порт города и порты Дуная. После ударов у ВСУ возникают перебои с поставками, цена страховки для кораблей растет, увеличивается дефицит топлива. Кроме того, судя по спутниковым снимкам, после прилета «Искандера» в мае 2026 года единственный мост, соединяющий Одессу с Румынией в Затоке, был выведен из строя. По нему шла большая часть поставок.

Однако российские военные охотятся не только за оружием, но и за боевиками. В ходе ударов один из мониторингов «Герань Цветущая», предположительно связанный с российскими операторами БПЛА, внезапно заявил о приоритетной цели.

«Мы знаем, где прячется террорист "Мадьяр"* (Роберт Бровди*, внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Пока достать просто не можем. Но обязательно дотянемся», — пишет канал.

Судя по публикуемым некрологам, бойцы ВС РФ активно бьют по «Птахам Мадьяра», причем целями становится высокопоставленные боевики и офицеры. По данным Mash, в районе села Карабелов южнее Херсона уничтожен один из полевых штабов террористов, откуда координировались удары по трассе «Новороссия». ФАБ-3000 убил не менее 60 боевиков.

* внесен в российский перечень террористов и экстремистов.