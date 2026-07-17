Три мирных жителя Херсонской области погибли, ещё трое получили ранения в результате ударов Вооружённых сил Украины за минувшие сутки.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Удары киевского режима убили трёх мирных жителей Херсонской области, ещё три человека пострадали», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, в Великих Копанях при ударе беспилотника погибла женщина 1989 года рождения, в Красном Яре жертвой атаки стал мужчина 1970 года рождения, а в Новом Этапе после удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб ещё один человек, личность которого устанавливается.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион погиб мужчина, ещё четыре человека пострадали.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что при ударе Вооружённых сил Украины по посёлку Суземка погибли 15-летняя девочка и её бабушка.