ВС России рассекают оборону ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации

Групповой удар высокоточным оружием сегодня ночью нанесли российские войска. В Киеве поражены предприятия военной промышленности, задействованные в производстве БПЛА. А в Одесской области били по объектам инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный". Их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения. Также поражены морское судно и быстроходный катер. В зоне спецоперации наши подразделения рассекают оборону националистов в Славянско-Краматорской агломерации.

Это база 44 бригады ВСУ в поселке Корабелов, южнее Херсона. Замаскированный полевой штаб управления беспилотниками. Трехтонная авиабомба превратила его в обломки. Под завалами остались до 60 отпетых бандеровцев. Тех самых, что участвовали в недавних налетах на объекты энергетики в Крыму и Ростовской области.

В Киеве горят заводы "Сатурн" и "Элокс", где производили высокоточную радиоэлектронику. Уничтожены склады с комплектующими для сборки беспилотников большой дальности. В Одессе новые разрушения после прилета российской баллистики по гаваням и причалам. Взорваны 5 топливохранилищ, база сил специальных операций и быстроходный катер. В Запорожье и Харькове ликвидированы еще две заправки. После прямого попадания рухнул железнодорожный мост. Удары возмездия по логистике и военной инфраструктуре противника будут только нарастать.

Усиливается и давление на ВСУ в Краматорске и Славянске. Первые наши мобильные огневые группы подходят к селам Першомарьевка и Никаноровка. Это ближайшие пригороды. Уже несколько дней при поддержке артиллерии российские бойцы прощупывают этот участок.

Но больше всего командование ВСУ боится атак на село Беленькое. Его потеря будет означать, что агломерация рассечена надвое. А Славянск окажется отрезанным от Краматорска. Вот видно - наши операторы уже берут под контроль дороги. Сегодня нашли и уничтожили с десяток наземных роботов, которые везли продукты и боеприпасы. А еще взорвали установку "Богдана", бронетранспортёр и гаубицу.

В Харьковской области после массированной артподготовки российские войска начали штурм еще трех поселков - Захаровки, Волоховского и Юрченково. Уже заняты ближайшие к ним лесополосы. Разбить опорные пункты, которые мешали наступлению, помогли операторы БПЛА.

В Сумской области после массированного налета реактивной артиллерии ВСУ бросили позиции в Уланово. Сейчас этот поселок занимают наши бойцы. Танки, самоходки, реактивные системы. Сегодня сила удара этого мощного кулака зависит от эффективной работы беспилотников. Об этом на совещании в зоне ответственности группировки "Центр" говорил с командирами Андрей Белоусов. Министр обороны поручил активно использовать в разведке, аналитической работе, связи, координации действий и ведении огня нейросети.

Искусственный интеллект российская "оборонка" уже успешно внедряет в системы управления ударными дронами. Но время требует более оперативных решений. А для этого аппаратно-программный комплекс, подчеркивает Белоусов, необходимо доработать. Отличившихся бойцов, среди которых, кстати, и операторы беспилотников, министр наградил орденами и медалями.