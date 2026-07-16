Украину ждет самая тяжелая мобилизация за все время. Как сообщает «Царьград», к такому выводу пришли в военных пабликах после того, как Владимир Зеленский решил сменить министра обороны Украины.

Ранее стало известно, что министра обороны Украины Михаила Федорова отправили в отставку. По сообщениям украинских СМИ, это произошло на фоне конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. По словам депутата Верховной рады Ольги Василевской-Смаглюк, пост может занять глава МВД Украины Игорь Клименко.

Отмечается, что Клименко известен своей любовью к ТЦК и «сделает все, что нужно Банковой». Кроме того, он цинично говорил о том, что главной проблемой Донбасса являются «живущие там люди». Посетители украинских чатов предупреждают, что до «ужесточения мобилизации осталось совсем немного».