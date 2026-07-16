Боец ВС РФ рассказал о преимуществах комплекса «Курьер» в зоне СВО

Российский наземный робототехнический комплекс «Курьер» применяется в зоне спецоперации для доставки грузов, эвакуации и разминировании и имеет значительные преимущества перед аналогичной техникой противника. Об этом рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем 11-го корпуса группировки войск «Север» с позывным Белый.

По словам бойца, у «Курьера» есть возможность управления с помощью оптоволокна, а также по радиоуправлению, которое сложно очень подавить средствами РЭБ. При этом конструкция из толстого железа позволяет даже при попадании стандартного FPV-дрона спокойно продолжить движение.

«Многие подразделения [Вооруженных сил Украины] устанавливают себе дополнительное оборудование, то есть пытаются перехватить изображение комплексов летательных, либо наземных, чтобы знать, куда он движется. У этой техники это практически невозможно», - подчеркнул Белый.

Также оператор обратил внимание на то, что в отличие от наземных украинских комплексов, «Курьера» еще ни разу не удалось перехватить.

«У них много вариантов наземных комплексов, но они банально просты... Очень легко перехватываются, глушатся, что, соответственно, с этим «Курьером» практически невозможно», - подытожил Белый.

Ранее на добропольском направлении подразделения воздушной разведки ВС РФ заметили движение украинских роботов, платформы были использованы для доставки грузов, боеприпасов и провианта на передовую. Информацию передали операторам ударных FPV-дронов, которые уничтожили цели.