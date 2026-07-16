В РФ испытывают лазерный комплекс "Перун" против любых типов БПЛА

Новейший лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников "Перун", обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) "Сварог".

"Новейшие средства лазерного противодействия беспилотникам любого типа "Перун" в настоящее время проходят испытания в России. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов - объектов военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе портов и др. Также "Перун" может применяться в составе мобильных групп", - говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, время непрерывного излучения комплекса от аккумуляторной батареи (АКБ) составляет до 15 минут, время боевого дежурства - до 5 часов. "Дальность поражения цели составляет до 5 км. Комплекс отличается низкой стоимостью в применении, стоимость одного выстрела - 10 секунд непрерывного лазерного излучения - оценивается в 205 рублей", - добавили в НПЦ "Сварог".

В стационарном исполнении "Перун" базируется на основе морского 20-футового контейнера, в возимом исполнении - на основе шасси грузоподъемностью до 5 тонн.

"В состав комплекса входят двухосевая турель и модуль управления турелью, видеокамеры обнаружения и наведения и тепловизор. "Перун" оснащен системой технического зрения и наведения, реализованной на основе искусственного интеллекта. В комплексе применяются нейросетевые и аналитические методы обработки данных для распознавания, классификации и наведения на цель", - отметили в центре.

По его информации, в ходе натурных испытаний комплекс доказал высокую эффективность в противодействии БПЛА. "В рамках апробации "Перун" продемонстрировал высокую результативность поражения любых типов беспилотников - как FPV, так и самолетного типа. С помощью лазерного воздействия комплекс ослепляет и поражает камеры дронов, АКБ, электромоторы и винты, а также крылья БПЛА", - сообщил собеседник агентства.