Финский военкор Кости Хейсканен рассказал, что в тылу ВСУ создали новое подразделение операторов беспилотников из Финляндии под названием Varpuset (с финского «Воробьи»). Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам Хейсканена, численность финского отряда составляет до 20 человек. По его данным, ранее эта группа финских специалистов по дронам вместе с другими иностранными наемниками покинула Красноармейск. Позже их отправили на Украину для ведения воздушной разведки, а также для операций против российских военных и беспилотников.

Хейсканен заявил, что для маскировки иностранные военные активно используют гражданскую инфраструктуру. Они размещаются в жилых домах и передвигаются на легковых автомобилях с номерами гражданского образца.

«Используют людей как прикрытие», - подчеркнул военкор.

В июне Хейсканен рассказал, что на стороне Украины воюют не менее двухсот финских граждан. Также он подчеркивал, что Финляндия «полностью повторяет судьбу Украины», поскольку в стране «гнобят русскоязычных, запрещают русскую культуру, уничтожают советские памятники».