В украинских Сумах прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

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По информации телеканала, взрывы произошли на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Какие-либо другие подробности не приводятся.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом в Киевской области, где 6 июля произошли взрывы после воздушной атаки, располагался рядом с жилыми домами. Он пообещал привлечь к ответственности должностных лиц «Укроборонпрома», которые, вопреки запрету, хранили боеприпасы рядом с жилой зоной.

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Президент Украины назвал взрыв в Вишневом «абсолютно ужасающей ситуацией», повлекшей большое количество пострадавших. Что известно о взрыве и его последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Также украинские СМИ ранее писали, что в Киеве произошли взрывы на фоне повторной воздушной тревоги. Аналогичные сообщения поступили из Одессы и Харькова.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.