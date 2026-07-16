Массированная атака ВСУ 16 июля: сотни БПЛА, пострадавшие и разрушения

Сегодня ночью и утром над регионами России были перехвачено 375 украинских беспилотников самолетного типа. К каким последствиям привела атака, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, атака была отражена с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля. Украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.

Также под удар попали Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края и Крым. Беспилотники были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Белгородская область

Пять человек, включая двоих детей, пострадали в результате украинской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале на платформе «Макс».

«Сегодня ночью в городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы. В хуторе Церковный Белгородского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое мужчин», - уточнили в ведомстве.

При этом у 13-летней девочки ранения шеи и голени, у ее 16-летней сестры ранено плечо, а 18-летнюю девушку с осколочным ранением ягодичной области направили в белгородскую больницу. У мужчин «диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы».

Саратовская область

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины привела к повреждению гражданской инфраструктуры в городе Энгельс. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы», - написал глава региона.

По словам Бусаргина, по предварительным данным, пострадавших нет.

В свою очередь жители Саратова и Энгельса сообщили о том, что в городах были слышны сирены и взрывы. Их слова приводит Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

Ростовская область

В Ростовской области сегодня ночью были сбиты 25 беспилотников. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что атаке подверглись Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы. Также беспилотники были уничтожены в Таганроге.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», - заявил Юрий Слюсарь.

Атака на Москву

Силами ПВО уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву, рассказал в своем канале на платформе «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - уточнил он.

Росавиация сообщила, что аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы только по специальному согласованию с соответствующими органами в целях обеспечения безопасности полетов. При этом задержки рейсов в аэропортах достигают одного часа, но не носят массового характера. Большая часть самолетов вылетает по согласованию, отмечает msk1.ru.

Ярославская область

Ярославская область подверглась массированной атаке БПЛА, только в первую волну было сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

«Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении. (…) Угроза сохраняется. Ждите сигнала «Отбой беспилотной опасности»», - написал он.

Также, по данным главы региона, в Ярославле из-за атак БПЛА был ограничен выезд из города в направлении Москвы «от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной».

Михаил Евраев призвал жителей и гостей города воздержаться от поездок в указанном направлении и выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что ранее над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также в ряде российских регионов было перехвачено и уничтожено 93 беспилотных аппарата.