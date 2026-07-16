Армия России поразила сухогруз в акватории Чёрного моря, следовавший в порт «Черноморск» Одесской области для доставки груза для ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Расчёты БПЛА «Герань-2» поразили сухогруз в Чёрном море, который шёл в порт «Черноморск» Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», — говорится в публикации.

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Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия.