«Патриоты» под ударом: Иран атакует базы США

В четверг, 16 июля, иранские беспилотники атаковали американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на заявление военных.

Удары были нанесены в ходе десятого этапа операции под названием «Молния». Для атаки военные использовали дроны-камикадзе Arash, поразившие радары, зенитно-ракетные комплексы Patriot и склады с горючим на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте. Эта база использовалась американцами для защиты своих транспортных самолетов и тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

В сообщении подчеркивается, что параллельно иранские дроны атаковали американские объекты на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне. Под удар попали местные системы связи, радары комплексов Super Hawk и батареи Patriot. По заявлениям иранской стороны, база, где дислоцируются подразделения обеспечения авиации США, получила серьезный ущерб.

В командовании иранской армии подчеркнули, что любые угрозы со стороны США только укрепляют решимость Тегерана защищать свои национальные интересы.

Накануне, 15 июля, иранские власти обвинили США в нанесении удара по хранилищу зерна в Ховейзе на юго-западе Ирана. Само Центральное командование США (CENTCOM) заявило об ударах по десяткам военных целей в районе Ормузского пролива и в других точках вдоль побережья страны с целью «снизить возможности Ирана угрожать коммерческому судоходству». Серия ударов продолжалась семь часов.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не вернется к переговорам. В июне Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, предполагавший прекращение огня на 60 дней и разблокировку Ормузского пролива. Несмотря на эту сделку, стороны продолжили обмениваться ударами, а в начале июля Трамп заявил, что режим прекращения огня, по его мнению, завершен.