Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Центр»

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки посетил пункт управления одного из объединений группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

© Минобороны России

В ходе совещания командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук представил министру доклад о текущей обстановке в зоне ответственности группировки, ходе выполнения боевых задач на линии боевого соприкосновения и действиях противника.

Командующий объединением группировки генерал-майор Константин Нечаев доложил о результатах опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «СВОД». По его словам, в течение десяти месяцев в объединении была сформирована автоматизированная система огневого поражения на базе этой платформы.

«В подразделениях объединения, где данная система используется - все отзываются о ее работе только положительно», - отметил командующий объединением.

По данным Минобороны, «СВОД» обеспечивает обмен информацией между подразделениями тактического звена, что позволяет повысить координацию действий на линии боевого соприкосновения.