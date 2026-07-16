ВС РФ уничтожили семь защитных станций ВСУ под Харьковом

Командир взвода ударных дронов, военнослужащий с позывным «Рим» рассказал, что ВС РФ за неделю уничтожили семь украинских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Для выполнения этой задачи военные применили новейшие FPV-дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. «Рим» назвал главным преимуществом беспилотников на оптоволокне тот факт, что они неуязвимы для радиопомех. Обычные аппараты на радиоуправлении могут терять связь в зоне действия защитных систем.

Технология позволяет операторам доводить технику до конечной точки и прицельно бить по самым важным узлам и агрегатам станций. Российские операторы беспилотников ведут круглосуточную разведку и поиск техники. Командир взвода подчеркнул, что даже качественная маскировка не спасает позиции средств РЭБ.

«Рим» добавил, что систематический вывод из строя таких станций ощутимо упрощает дальнейшую работу. Уничтожение защитных систем позволяет российским подразделениям шире и эффективнее применять любые типы разведывательных и ударных дронов на этом участке.

Ранее тульские десантники уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вместе с расчетом ВСУ в Запорожской области. Станция была уничтожена с помощью дрона «Молния-2». Отмечалось, что десантники нашли способ обходить глушилки. Попав под действие помех, оператор просто развернул беспилотник и зашел на цель с другой стороны, куда луч РЭБ не достает.