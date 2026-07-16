Минобороны: российская армия наносит удары без перерыва

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары без перерыва. Об этом заявило министерство обороны РФ в Telegram-канале. "Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва", — говорится в публикации. По данным ведомства, в ночь на 16 июля российская армия нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, а также по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в столице Украины были поражены предприятие логистической компании ПАО "Рапид", осуществляющее сборку и хранение БПЛА и склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1". В Одесской области поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ, а также быстроходный катер в районе острова Змеиный. До этого в Минобороны РФ также предупредили врагов России, что ракет и "Гераней" хватит на всех.