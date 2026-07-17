Российские войска ударили по Одессе

Российские военнослужащие нанесли удар по Одессе.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Речь идет о государственном предприятии «Морской торговый порт "Одесса"», — уточнили в министерстве.

ВС России при помощи высокоточного оружия воздушного базирования нанесли поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые предназначались для обеспечения украинских войск.

Россия ударила по сухогрузам Украины

Ранее стало известно, что в ночь на 17 июля дежурные системы ПВО сбили 243 дрона Вооруженных сил Украины. Налеты совершались в период с 20:00 16 июля до 8:00 17 июля по территориям 12 российских регионов.