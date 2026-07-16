Россия ударила по Киеву и Одессе

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портам в Одессе и Одесской области. Об этом в Telegram сообщило российское Министерство обороны.

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Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали объекты инфраструктуры, места хранения топлива и предприятия по сборке беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны отметили, что при ударах использовались дальнобойные высокоточные снаряды и беспилотные летательные аппараты.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия возьмет под контроль Одессу и отрежет Украину от моря, поскольку Киев отказывается от мирных инициатив. Также он объяснял, что Одесса является логистическим центром по доставке оружия для Вооруженных сил Украины и поэтому является целью для Вооруженных сил России.