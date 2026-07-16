Выезд из российского города перекрыли из-за атаки БПЛА ВСУ

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы утром 16 июля перекрыли. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале, отметив, что данная мера действует в целях обеспечения безопасности, регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Движение закрыто от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Евраев попросил всех жителей и гостей города воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей или выбирать маршрут минуя данный участок.

Подразделения министерства обороны и силовых ведомств продолжают отражать атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"», — добавил губернатор.

Ранее ВСУ совершили атаку беспилотниками на Саратовскую область. В Энгельсе есть повреждения гражданской инфраструктуры.