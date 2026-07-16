Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс по оценке работы расчетов БПЛА

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В ходе заслушивания глава российского военного ведомства дал поручение доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Белоусов обозначил важность нововведений, которые позволят лучше оценивать эффективность расчетов.