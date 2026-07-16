Советский «купол света» поставил разведку ВВС США в тупик

Экипаж американского самолета-разведчика RC-135S Cobra Ball в 1988 году дважды наблюдал загадочное свечение во время запусков советских баллистических ракет РСД-10 «Пионер». Специалисты ВВС США изучили явление, получившее название «Купол света», однако не смогли достоверно объяснить его природу. Об этом рассказал журналист Popular Mechanics Даррен Орф.

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Один из эпизодов произошел осенью 1988 года к востоку от Камчатки. СССР уничтожал ракеты средней дальности в рамках заключенного годом ранее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американские военные использовали плановые пуски, чтобы собирать данные о скорости, траектории и других характеристиках советского оружия.

За запуском РСД-10, известной в классификации НАТО как SS-20 Saber, следил RC-135S Cobra Ball. Этот самолет создали на базе Boeing C-135 и оснастили оптическими и радиоэлектронными системами для наблюдения за испытаниями баллистических ракет. Подобные машины выполняли задания с авиабазы Шемья на Алеутских островах.

По воспоминаниям пилота Роберта Хопкинса, перед экипажем внезапно появилась полупрозрачная молочно-белая стена. Она закрывала небо от горизонта до верхней границы обзора и стремительно двигалась от территории СССР в сторону северной части Тихого океана. Свечение пересекло курс самолета и продолжило распространяться на восток, после чего позади него осталось темное небо.

Сначала Хопкинс и второй пилот допустили, что столкнулись с необычным полярным сиянием. Версию о галлюцинации они отвергли, поскольку наблюдали один и тот же объект одновременно. Позднее тот же экипаж вновь увидел подобное свечение перед очередным запуском РСД-10.

Американские аналитики назвали явление «Куполом света». По приблизительным расчетам, граница свечения могла распространяться со скоростью около 10 тысяч километров в час. Рассекреченный доклад подразделения ВВС США по изучению иностранных технологий за 1986 год содержит и другие оценки: некоторые световые купола якобы достигали примерно 1900 километров в ширину, а их центр находился на высоте около 1000 километров. Обычно явление наблюдали около 20 минут, хотя отдельные сообщения указывали на продолжительность до 100 минут.

Специалисты рассматривали несколько объяснений. Свечение могло возникать из-за особенностей ракетного топлива либо выброса вещества, создававшего в верхних слоях атмосферы светящееся облако. Еще одна версия предполагала проведение эксперимента для изучения плотности, температуры и движения частиц в атмосфере.

Наибольшую тревогу у американских военных вызвало предположение о военном назначении эффекта. По этой версии, облако могло временно мешать работе инфракрасных спутников раннего предупреждения, затруднять наблюдение за стартом ракеты или скрывать разделяющиеся боевые блоки. ВВС США даже планировали наблюдать один из запусков со стороны Охотского моря, чтобы изучить явление с другого ракурса, но миссия не принесла значимых результатов.

В 1990 году американские специалисты подготовили отдельный меморандум о возможной связи аналогичного эффекта с межконтинентальной ракетой РТ-2ПМ «Тополь», известной в НАТО как SS-25 Sickle. Однако опубликованные документы сильно отредактированы, а свидетельств существования готовой советской системы противодействия спутникам обнаружения до сих пор нет.