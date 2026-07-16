Иран ударил по месту дислокации военных США в Кувейте

Элитные подразделения иранских вооруженных сил продолжают атаковать американские военные объекты в регионе. Телеканал Press TV процитировал заявление КСИР, согласно которому под комбинированный удар попала авиабаза Али аль-Салем в Кувейте.

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В ходе восьмой волны операции под кодовым названием «Наср-2» целями стали радиолокационная система раннего предупреждения C-RAM и район непосредственной дислокации американских военнослужащих.

Утверждается, что удар наносился с применением как ракетного вооружения, так и беспилотных летательных аппаратов. Сообщение Корпуса стражей появилось на фоне продолжающейся эскалации в Персидском заливе.

Командование CENTCOM пока не давало официальных комментариев относительно результатов обстрела и возможных жертв среди личного состава.