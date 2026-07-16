Командование ВС США отчиталось об ударах по командным центрам Ирана

Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по командным центрам и объектам противовоздушной обороны (ПВО) Ирана, а также по портовому городу Бендер-Аббас. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X.

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«Вооруженные силы США нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны, ракетным комплексам и беспилотникам, а также береговым объектам наблюдения», — говорится в сообщении.

Ранее детский онкологический центр в Ахвазе (Иран) временно эвакуировали из-за ударов США неподалеку от медицинского учреждения.