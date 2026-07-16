Беспилотный таран: российские дроны нацелились на укрепления ВСУ

Беспилотники в зоне СВО давно превратились из средства боевого обеспечения в ударную силу. В летние месяцы их главной целью стали укрепленные позиции ВСУ, блиндажи, опорные пункты. Разбирая эти сооружения, дроны помогают продвижению штурмовых подразделений. К такому выводу пришли аналитики ресурса «Военная хроника», изучившие июньскую статистку беспилотного центра «Рубикон».

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За первый летний месяц дроны «Рубикона» выполнили более 109 тыс. боевых вылетов. Они поразили почти 200 боевых бронированных машин, порядка 800 автомобилей и 128 мотоциклов и баги.

Потери ВСУ в живой силе составили более 800 человек.

При этом поражены более 400 пунктов управления дронами, 81 склад с горючим и боекомплектом, 1142 фортификационных сооружения, 1742 инженерных сооружения, включая мосты и переправы.

Дроны-истребители уничтожили 2520 беспилотников, в том числе 2116 гексакоптеров «Баба-Яга», а также 882 наземных дрона.

Нанесено почти 2000 ударов по опорным пунктам и пунктам временной дислокации. Системами радиоэлектронной борьбы подавлено 4994 вражеских дрона.

По оценке аналитиков, июньская статистика беспилотного центра «Рубикон» показывает, в частности, что «украинские солдаты не являются приоритетной целью и удары идут в основном по инфраструктуре, без которой они не могут и не должны нормально воевать».

Главный вывод: ВСУ сидят в глухой обороне, зарываясь в землю. Основная задача российских дрроноводов - «не гоняться за пехотой в поле, а планомерно «разбирать» опорные пункты, блиндажи и окопы, выбивая фортификационный ресурс и инфраструктуру перед тем, как туда зайдет российская пехота».

В июле, как показывают ежедневные отчеты «Рубикона», эта стратегия сохранилась. Интенсивность беспилотных ударов нарастает.