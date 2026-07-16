Беспилотный таран: российские дроны нацелились на укрепления ВСУ
Беспилотники в зоне СВО давно превратились из средства боевого обеспечения в ударную силу. В летние месяцы их главной целью стали укрепленные позиции ВСУ, блиндажи, опорные пункты. Разбирая эти сооружения, дроны помогают продвижению штурмовых подразделений. К такому выводу пришли аналитики ресурса «Военная хроника», изучившие июньскую статистку беспилотного центра «Рубикон».
За первый летний месяц дроны «Рубикона» выполнили более 109 тыс. боевых вылетов. Они поразили почти 200 боевых бронированных машин, порядка 800 автомобилей и 128 мотоциклов и баги.
Потери ВСУ в живой силе составили более 800 человек.
При этом поражены более 400 пунктов управления дронами, 81 склад с горючим и боекомплектом, 1142 фортификационных сооружения, 1742 инженерных сооружения, включая мосты и переправы.
Дроны-истребители уничтожили 2520 беспилотников, в том числе 2116 гексакоптеров «Баба-Яга», а также 882 наземных дрона.
Нанесено почти 2000 ударов по опорным пунктам и пунктам временной дислокации. Системами радиоэлектронной борьбы подавлено 4994 вражеских дрона.
По оценке аналитиков, июньская статистика беспилотного центра «Рубикон» показывает, в частности, что «украинские солдаты не являются приоритетной целью и удары идут в основном по инфраструктуре, без которой они не могут и не должны нормально воевать».
Главный вывод: ВСУ сидят в глухой обороне, зарываясь в землю. Основная задача российских дрроноводов - «не гоняться за пехотой в поле, а планомерно «разбирать» опорные пункты, блиндажи и окопы, выбивая фортификационный ресурс и инфраструктуру перед тем, как туда зайдет российская пехота».
В июле, как показывают ежедневные отчеты «Рубикона», эта стратегия сохранилась. Интенсивность беспилотных ударов нарастает.