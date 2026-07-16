Вооруженные силы (ВС) России вплотную подошли к ряду позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Славянска. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с агентством ТАСС.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС России отразили все попытки ВСУ контратаковать у Константиновки.

Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на востоке ДНР

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что повреждения в Константиновке являются очень серьезными.