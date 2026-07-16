Иранские силы ПВО сбили американский беспилотник над Эндимешком

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны. Об этом сообщает Press-TV.

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В публикации отмечается, что беспилотник был сбит продвинутой системой противовоздушной обороны военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным издания, в ряде районов Тегерана работают системы ПВО.

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками Пентагона, сообщил, что США могут потратить от $80 млрд до $100 млрд на проведение операции в Иране.

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее США начали новую волну ударов по Ирану.