США дважды разбомбили портовую зону в иранском Сирике

Американские военные продолжают методично атаковать иранское побережье Ормузского пролива. По информации телеканала Al Manar, ранним утром ВВС США как минимум дважды атаковали город Сирик в провинции Хормозган.

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Целями бомбардировки стали объекты, расположенные непосредственно в портовой зоне на берегу стратегического Ормузского пролива. Ранее три авианалета были совершены на крупнейший порт Бендер-Аббас, который называют морскими воротами страны.

Провинциальный совет Хормозгана уже заявил о сопутствующем ущербе. В результате американской агрессии частично повреждено здание завода по производству рыбной муки в районе острова Кешм.

Данных о погибших и раненых на этих объектах пока не приводится. Командование CENTCOM ситуацию не комментирует.