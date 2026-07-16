В Иране назвали условия открытия Ормуза

ТЕГЕРАН, 16 июля. /ТАСС/. Представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Ормузский пролив не будет открыт в результате военных угроз или давления.

"Приверженность Америки условиям исламабадского меморандума о взаимопонимании, прекращение всех боевых действий и соблюдение суверенных прав Ирана являются нашими условиями для открытия этой морской артерии", - сообщил он. По его словам, которые приводит агентство Mehr, Ормузский пролив "останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана".

Тегеран рассматривает любые меры, принимаемые США и их союзниками в Ормузском проливе вне рамок согласованного в Исламабаде меморандума, "как нарушения суверенитета, которые будут пресекаться вооруженными силами", отметил Акраминия.